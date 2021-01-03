Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе в декількох образах

На першому фото Келлі позувала в блискучому ТОПі. Красуня стиснула їм пишний бюст, який так і випирав з вузької тканини. Дівчина волосся зібрала в дві косички, а руками прикрила животик. Знімок вийшов досить цікавим і навіть трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі дівчина вже була в бікіні на мотузочках. Волосся Гейл вирішила залишити розпущеним, а позувала модель на вулиці. Красуня посміхалася і дивилася в об'єктив камери, заманюючи виглядом.

"Привіт, хлопці. Сподіваюся, вам сподобалася вчорашня тренування. Якщо ви ще цього не робили, то пропоную сьогодні зробити тренування. Тренування преса кожен день, а також тренування сідниць, яка у мене є", - сказала Келлі в ролику.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "неможливо встояти, справжня Венера".

Ми писали, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила шанувальників, посвітивши бездоганною фігурою в одному бікіні.

Так, на опублікованих кадрах Келлі Гейл постає перед фанатами в одній кофті і бікіні. При цьому, оскільки красуня вирішила розкрити наряд, в кадр потрапили пружні «солодощі» відомої моделі.

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