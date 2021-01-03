Відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret підкорила фанатів, показавши бездоганну фігуру в мокрому купальнику

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на фотографії красуня позує, сидячи навпочіпки на пляжі, грайливо поглядаючи в камеру. Сам знімок модель зробила чорно-білим, що додало йому особливої пікантності.

Сам кадр Олівейра вирішила ніяк не підписувати, хоча її шанувальники буквально "розірвали" коментарі.

"Ох, ці вигини будь-якого зведуть з розуму", "я закохався у твоє тіло", " ти позаземна і показуєш, як повинен виглядати ідеал. Так тримати!", "красуня", "дуже красива", "ідеальна крихітка", "дуже круто виглядаєш", – пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила бездоганною фігурою в мокрому бікіні

Так, на знімках Олівейра позує в білосніжному Бікіні на пальмі, а на іншому знімку – демонструючи бездоганну фігуру зі спини.

Крім того, модель поділилася фотографією, де вона спокусливо зігнулася, тримаючись за дерево. Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її фанати буквально «вибухнули» компліментами на адресу кумира.

Нагадавши, томна брюнетка з Victoria's Secret відчинила піджак, заманюючи виглядом

А ще Politeka писала, що пекуча брюнетка з Victoria's Secret посвітила пружним "персиком" в стрингах

Також Politeka повідомляла, що бразильська красуня з Victoria's Secret в сміливому вбранні змусила милуватися собою