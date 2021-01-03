Популярна українська співачка MARUV збентежила фанатів, виконавши замість звичних "Брудних" танців елегантний вальс

Як розповідає Politeka, кадрами красуня поділилася у себе в TikTok.

"Трохи вальсу вам в стрічку", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV виконує запальний вальс зі спекотним красенем. Шанувальники були без розуму від баченого, здивувавшись прихованому таланту кумира.

"Молодець! Це ж інша справа", "класно, молодці!", "дуже красиво", "гордість наша", "зовсім інша тут", "чудово – браво!", "дуже круто танцюєш! Не те, що раніше", - пишуть вони.

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На опублікованих кадрах MARUV позує в прозорому вбранні з портупеями в колір, виконуючи елегантну пісню. Після цього красуня пускається в танок зі своєю групою танцпідтримки, шльопаючи подруг по цікавих місцях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

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