Популярна українська співачка Настю Каменських у новому образі приголомшила навіть Олю Полякову

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дружина Потапа показала відео виконання нової пісні.

Каменських відображена в довгій блискучій сукні. А родзинкою образу стали афрокудряшки.

"Нехай новорічні свята будуть наповнені особливим вайбом любові", - написала Каменських.

Зазначимо, не змогла пройти повз такий пост навіть Оля Полякова.

"Дуже круто", - написала вона.

Шанувальники Каменських також в захваті, правда не всім сподобалося, що пісня російською мовою.

"Ой, Настюша це відпад" « "ось така Настя це потужно«," велика молодець! Шикарна, дуже ніжна пісня, до мурашок" « " яка ж Настя чуттєва і красива! Пісня кайф", " я навіть не думала що Ви на Україні виступаєте😂сміх та й годі, давайте вже або в Росії або там. Навіть дивитися більше не буду", " дуже красиві образ (ці бомбічні кучеряшки тобі йдуть, як нікому іншому) дуже чуттєва і заразлива пісня!!!Стан душі !!!", "Дуже хочеться від вас пісень українською", - пишуть у коментарях.

Нагадавши, Каменських підкреслила животик легким платтям з пікантним розрізом, Потап світиться від щастя: "Ех, нам би...".

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських з екзотичною зачіскою вразила наповал іспанськими мотивами:"після літра текіли".

Також Politeka писала, що Каменських ефектно скинула піжаму, вразивши фігурою в атласній комбінації: "Красива жінка".