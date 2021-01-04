Популярная украинская певица Настю Каменских в новом образе ошеломила даже Олю Полякову

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм супруга Потапа показала видео исполнения новой песни.

Каменских запечатлена в длинном блестящем платье. А изюминкой образа стали афрокудряшки.

«Пусть новогодние праздники будут наполнены особенным вайбом любви», - написала Каменских.

Отметим, не смогла пройти мимо такого поста даже Оля Полякова.

«Очень круто», - написала она.

Поклонники Каменских также в восторге, правда не всем понравилось, что песня на русском языке.

«Ой, Настюша это отпад», «Вот такая Настя это мощно», «Большая молодец! Шикарная, очень нежная песня, до мурашек», «Какая же Настя чувственная и красивая! Песня кайф», «Я даже не думала что вы на Украине выступаете😂смех да и только, давайте уже либо в России либо там. Даже смотреть больше не буду», «Очень красивы образ (эти бомбические кучеряшки тебе идут, как никому другому) Очень чувственная и заразительная песня!!!Состояние души !!!», «Очень хочется от вас песен на украинском», - пишут в комментариях.

Напомним, Каменских подчеркнула животик легким платьем с пикантным разрезом, Потап светится от счастья: "Эх, нам бы...".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских с экзотической прической сразила наповал испанскими мотивами: "после литра текилы".

Также Politeka писала, что Каменских эффектно сбросила пижаму, впечатлив фигурой в атласной комбинации: "Красивенная женщина".