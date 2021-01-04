Телеведуча і співачка Ольга Бузова блиснула фігурою в красивому купальнику

Зірка відпочиває на Мальдівах разом зі своїм хлопцем, блогером Давою, передає Politeka.net. Красуня не перестає хвалитися не тільки проведенням часу, але і фігурою.

Цього разу зірка порадувала фото в купальнику з відвертим вирізом. Зірка позувала на пляжі.

Тонка зелена тканина обтягнула невеликі груди і тонку талію Ольги.

Пікантні довгий виріз скріплювався невеликою смужкою тканини, яка утримувала все на місці.

Виріз в районі пупка і трохи нижче надавав образу особливої пікантності.

Пов'язка на голові та інші прикраси завершили образ.

"Зона хороших флюїдів 🧝🏿♀️🧚🏻🧚🏻🧚🏻", - підписала фото Бузова.

"Красуня🔥 😍", "Кошмар. Дошка. Оля їж", "треба трохи поповніти", " Господи, одна поза на всіх фотках, головне ноги не забуває розсунути☺️", "мені здається чи у Олі обличчя сильно змінилося ? 🤔 ", "Королева"," Оля найкраща", "яка худа ви, Олю"," Циганка"," найкрутіша", " Фу, ну ти чого??? Що за Зелений моветон???", "Русалочка💙 👍", "молодець - добре виглядаєш👍", "ООО Боже 😱 ти чо не російська??? Рілі не схожа на людину🤮 🤮 🤮", "худорба Пипець яка", " як вам добре в зеленому)", "красуня, тільки груди пропали 🙄", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова одягла тонкий обтягуючий купальний наряд з леопардовим забарвленням і пікантним вирізом в районі грудей.

Нескромні вирізи з боків оголювали стегна знаменитості.

Варто відзначити, що Бузова заплела собі афрокосички.

Нагадавши, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.