Телеведущая и певица Ольга Бузова сверкнула фигурой в красивом купальнике

Звезда отдыхает на Мальдивах вместе со своим парнем, блогером Давой, передает Politeka.net. Красотка не перестает хвастаться не только времяпрепровождением, но и фигурой.

В этот раз звезда порадовала фото в купальнике с откровенным вырезом. Звезда позировала на пляже.

Тонкая зелена ткань обтянула небольшую грудь и тонкую талию Ольги.

Пикантные длинный вырез скреплялся небольшой полосочкой ткани, которая удерживала все на месте.

Вырез в районе пупка и чуть ниже придавал образу особой пикантности.

Повязка на голове и другие украшения завершили образ.

"Зона хороших флюидов 🧝🏿‍♀️🧚🏻🧚🏻🧚🏻", - подписала фото Бузова.

"Красотка 🔥😍", "Кошмар. Доска. Оля кушай", "Надо чуток пополнеть", "Господи, одна поза на всех фотках, главное ноги не забывает раздвинуть 👍🤦‍♀️", "Мне кажется или у Оли лицо сильно изменилось ? 🤔", "Королева", "Оля самая лучшая", "Какая худая Вы, Оля", "Цыганка", "Самая крутая", "Фу, ну ты чего??? Че за зелёный моветон???", "Русалочка💙👍", "Молодец- хорошо выглядишь 👍", "Ооо боже 😱 ты чо не русская??? Рили не похожа на человека🤮🤮🤮", "Худоба пипец какая", "Как вам хорошо в зеленом)", "Красотка, только грудь пропала 🙄", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова надела тонкий обтягивающий купальный наряд с леопардовой расцветкой и пикантным вырезом в районе груди.

Нескромные вырезы по бокам оголяли бедра знаменитости.

Стоит отметить, что Бузова заплела себе афрокосички.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.