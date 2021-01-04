Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який раніше грав у "Динамо", похвалилася фігурою
Ірина кожен раз вражає публіку жаркими нарядами й своїми формами в них, передає Politeka.net. Цього разу красуня зробила гаряче селфі, стоячи біля дзеркала.
Блондинка задерла футболочку і продемонструвала груди в чорній білизні. Ірина відтягнула білизну, зробивши кадр більш гарячим.
Красуня вразила великими грудьми, яка ледь не вивалювалися через її маніпуляції.
Також блондинка одягла обтягуючі лосини, які обтягнули її пружні сідниці.
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У пості Ірина міркувала про стосунки чоловіка з жінкою.
Зірка вирішила розповісти про своє уявлення ідеального чоловіка. Красуня розповіла, що вважає чоловічу стать сильною, в першу чергу через анатомію. Крім того, чоловікам не властиво ображатися, адже це тільки для слабких жінок, як і істерика.
Чоловік не повинен конкурувати з жінкою, а також у нього є обов'язки, якщо він вважає себе сильніше.
У підсумку Ірина повідомила, що для неї дика погана реакція людей на те, що її забезпечує чоловік.
За 11 годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.
"Цей пост, одна любов❤", " 😍 😍 🔥 🔥 🔥 ну просто нічого додати😊", "Ну, ви молодець, не кожна готова до таких слів👍 💪 🤍 💙 🥂", " розклала чітко!!! Молодчик🔥 👍 👏", "у всі часи твердять - мужик зобов'язаний, мужик повинен....але часи лицарів минули. У всі часи стверджують - жінка є хранителькою домашнього вогнища.....але зараз це берегині - нічога.😁 Як то так....",- написали користувачі мережі.
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