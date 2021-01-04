Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который раньше играл в "Динамо", похвасталась фигурой
Ирина каждый раз впечатляет публику жаркими нарядами и своими формами в них, передает Politeka.net. В этот раз красотка сделала горячее селфи, стоя возле зеркала.
Блондинка задрала футболочку и продемонстрировала грудь в черном белье. Ирина оттянула белье, сделав кадр более горячим.
Красотка впечатлила большой грудью, которая едва ли не вываливалась из-за ее манипуляций.
Также блондинка надела обтягивающие лосины, которые обтянули ее упругие ягодицы.
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В посте Ирина рассуждала об отношениях мужчины с женщиной.
Звезда решила рассказать о своем представлении идеального мужчины. Красотка рассказала, что считает мужской пол сильным, в первую очередь из-за анатомии. Кроме того, мужчинам не свойственно обижаться, ведь это удел слабых женщин, как и истерика.
Мужчина не должен конкурировать с женщиной, а также у него есть обязанности, если он считает себя сильнее.
В итоге Ирина сообщила, что для нее дикая плохая реакция людей на то, что ее обеспечивает муж.
За 11 часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
"Этот пост,одна любовь ❤", "😍😍🔥🔥🔥Ну просто нечего добавить😊", "Ну,вы молодец,не каждая готова к таким словам👍💪🤍💙🥂", "Разложила чётко!!! Молодчик 🔥👍👏", "Во все времена твердят - мужик обязан, мужик должен....но времена рыцарей прошли. Во все времена твердят - женщина является хранительницей домашнего очага.....но сейчас это хранительницы - НИЧЕГА.😁 Как то так....", - написали пользователи сети.
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