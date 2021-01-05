Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе на відпочинку

На фото красуня позувала в купальнику, а образ доповнила стильними окулярами. Зірка стояла перед дзеркалом і хвалилася ефектною фігурою. Анастасія зібрала волосся назад, а знімала себе на телефон. Кадр вийшов досить пікантним і запальним, адже тіло у Кумейко виглядає ідеально. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Понеділок", - написала лаконічно зірка.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"А де холодильник", " Прям очі розбіглися! Все красиво", "Прекрасно", "зовсім схудла", "ось що значить холодильник вдома залишили, он який животик плоский", "роздуми мого розуму", "Ку-ку, красуня", " Насть, з початку Микити ти зовсім не змінилося. Як ти це робиш?".

Ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко яка зараз працює в нічних клубах під псевдонімом DJ NANA, вирушила на відпочинок до Єгипту.

Так, Настя поділилася фотографією, на якій вона сидить на колінах у дворі готелю Rixos з патчами під очима. На ній-синій роздільний купальник, верх якого підкреслює пишний бюст зірки.

Нагадаємо, екс-Nikita блиснула досконалим "горішком" в чорному купальнику на пляжі

А ще Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко, прикрившись тільки ниточками бікіні, змусила милуватися собою

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita в шовках і без білизни змусила насолоджуватися розкішним тілом



