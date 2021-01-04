Ользі Поляковій знадобилося деякий час, щоб побороти збентеження та взяти себе в руки

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка взяла участь у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Артистка перебувала у себе вдома, коли їй раптово подзвонив ведучий передачі Василь Голованов - Ольга повинна була привітати українців з Новим роком, але щось пішло не за планом. Її раптом попросили заспівати в прямому ефірі - без підготовки та фонограми.

"Зараз прямо? О, ні, будь ласка! Давайте порегочемо!", - почала відмовлятися Полякова, тоді її вирішили взяти на слабо.

"Ой, я так і знав, що вона під фонограму тільки вміє...", - махнув рукою Голованов.

"Ааа, ви що? Ох, ви мене зараз заведете!", - вигукнула Ольга й заспівала українською а капела.

"Ой чий то кінь стоїть... Чия сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені...", - здивувала співачка кристалльно чистим голосом.

Пізніше, коли ведучий разом з гостем програми натякнули Ользі, що не проти б ще послухати, як вона співає, артистка віджартувалася: "А що ви хочете, щоб я співала? Та припиніть, я вам, що Алла Пугачова?"

Раніше ми повідомляли, що Полякова в прямому ефірі дала українцям несподівану обіцянку. Артистка зареклася носити химерні головні убори на своїх концертах, і ось чому:

"Коли я одягла на голову російський кокошник і заплясала, ми отримали на свою адресу російську агресію. Коли я швиденько його скинула і одягла на голову корону - весь світ знає, що потім сталося, тому від себе обіцяю клятвено, слізно - більше нічого на голову не п'ялити!", - з посмішкою на обличчі заявила Ольга.

Нагадаємо, що пустотлива Полякова змусила чоловіків пускати слинки, показавшись в образі королеви: "Ноги від вух!"

Також Politeka писала, що шалена Ольга Полякова з вивалюється бюстом схвилювала на"Дизель Шоу".