Відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала себе у вечірньому образі

На фото Жизель позувала в червоній сукні з відкритими плечима. Зірка залишила волосся розпущеним, а позувала вночі. Дівчина доповнила образ мейкапом, а дивилася прямо в об'єктив камери. Кадр вийшов цікавим і навіть трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Думаю, 2020 рік змусив мене усвідомити, що мені слід частіше спілкуватися з друзями та родиною, тому що у мене було дуже погано з цим все своє життя, але в цьому році я стала трохи краще писати текстові повідомлення. Я також дуже вдячна за те, що мої близькі визнають це про мене і завжди посилають мені трохи любові - Жизель Олівейра", - підписав адміністратор магазину брендового одягу.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "Люблю сукню", "я ненавиджу, коли люди не відповідають на текстові повідомлення, я вважаю це таким грубим", "вітаю це гарне плаття", "як завжди приємно", "виглядає приголомшливо, мама. З Новим роком, бездоганна".

Ми писали, що відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret підкорила фанатів, показавши бездоганну фігуру в мокрому купальнику.

Так, на фотографії красуня позує, сидячи навпочіпки на пляжі, грайливо поглядаючи в камеру. Сам знімок модель зробила чорно-білим, що додало йому особливої пікантності.

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