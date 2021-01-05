Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичайному образі

На кадрах Сьюзі позувала в червоному боді. Красуня відійшла від камери і розвернулася спиною, почавши гарячий танець сідницями під музику. Зірка залишила волосся розпущеним і активно рухала "булочками", роблячи ролик максимально пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати в Твіттері поставили 70 лайків і написали єдиний коментар: "смакота".

Відзначимо, що модель не так давно в соціальних мережах розповіла, що її аккаунт в Instagram зламали, тому вона там нічого не публікує, але зазвичай там їй писали безліч компліментів:

"Дитинко", "красива жінка", "я люблю твої ноги дитинко", "красива ти, диво", "я люблю тебе, Сьюзі Кортез", "це твоє божественне", "На добраніч красива", "Мені подобається натискати, мені подобається робити поцілунок дорогоцінним", "моє небо, як ти прекрасна", "як мені це подобається".

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Як видно на знімку, Кортез взагалі не приховує тіло, а бікіні з одних тільки ниточок навряд чи можуть приховати інтимні місця дівчини.

Втім, Кортез це не турбує, адже вона вважає, що її сідниці є її великою гордістю.

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