Співачка Ольга Полякова зачепила своєю промовою, заговоривши про наболіле

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка взяла участь у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Ведучий Василь Голованов під час ефіру подзвонив Поляковій, попросивши її прокоментувати актуальні питання, що відбуваються в нашій країні, а також дати українцям напуття напередодні Нового року.

Полякова у відповідь зробила несподівану обіцянку, яка прозвучала в напівжартівливій манері. На думку Ольги, скоро станете краще, і ось чому:

"Буде краще і дуже скоро! Знаєте, що я можу від себе пообіцяти... Коли я одягла на голову російський кокошник і заплясала, ми отримали на свою адресу російську агресію. Коли я швиденько його скинула і одягла на голову корону - весь світ знає, що потім сталося, тому від себе обіцяю клятвено, слізно - більше нічого на голову не п'ялити!", - з посмішкою на обличчі заявила артистка, побачивши в цих збігах дивний зв'язок.

Крім того, Полякова висловилася про те, що буде з шоу-бізнесом найближчим часом. І тут зірка намагалася теж бути оптимістичною.

"Музичний бізнес, напевно, постраждав найбільше, тому що є свої проблеми - наша держава нас не бачить, не помічає... Помічає тільки тоді, коли потрібно десь поспівати за когось... Але ми не пропадемо! Буде, звичайно, важко... тому що ми всі розуміємо, що до травня концертів не буде. Ялинки - є, катки - працюють, метро - їздить, а концерти ніхто не дозволяє проводити!",- прокоментувала Ольга.

Як відомо, нещодавно Поляковій довелося перенести свій концерт на невизначений термін, який повинен був відбутися в Палаці спорту в Києві. Причина - карантин.