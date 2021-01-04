Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе в свіжому образі

На фото красуня позувала в червоній сукні з відкритими плечима і без білизни. Зірка спокусливо вигнулася, а образ доповнила стильною зачіскою. На другому кадрі дівчина вже сиділа на колінах, хвалячись своїм луком. Дівчина показала ще кілька знімків, на яких була в різних ракурсах. Відомо, що знімки робила Марта Адамчук, колега віри по "Кварталу 95".Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Фото минулого року", - підписала красуня знімки.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ой, яка...", "Віра, підкажіть, будь ласка, що за плаття таке красиве?", "Дуже красиво", "Я фанат вашого тандему", " красива дуже-дуже. Приголомшлива", "Віра, вам шалено йде червоний колір"," Яка ти чарівна і улюблена", " красива. Зачіска прекрасна! Зараз не дуже".

Ми писали, що дві зірки "Квартал 95" Віра Кекелія і Марта Адамчук підкорили своїм чарівним талантом.

Так, Віра Кекелія вбралася в білу облягаючу сукню з глибоким декольте. Наряд тримався на тонких бретельках, ледь не зісковзують з плечей. Блискуче намисто доповнило образ.

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