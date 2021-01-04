Телеведуча Ольга Фреймут після Нового року приголомшила зізнанням
Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в автомобілі.
Злегка розпатлана блондинка, практично без косметики, похвалилася тим, що їй в салоні краси підкоригували форму й колір брів з віями, а потім пояснила, чому останнім часом частенько відмовляється від макіяжу і не тільки.
Ольга зібралася покинути межі України, натякнувши, що під час відпочинку також не фарбуватиметься.
"Збираюся на море... Якраз добре вийти з моря... без макіяжу, і взагалі останнім часом не люблю макіяж... З віком розумієш, що стільки всього зайвого було до того моменту, коли тобі стало 38. Зайвий макіяж, зайві речі в гардеробі, зайвий клопіт... Тому що зараз закриваю очі на певні дрібниці, а звертаю увагу на дійсно важливі речі", - розговорилася Фреймут.
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Зізнання Ольги виглядає дещо несподівано, враховуючи, що зовсім недавно в Мережу злили кадри з ведучою, де над нею "чаклували" відразу троє фахівців у салоні краси.
"Послуги для Олі Фреймут в 6 рук. Вона любить посміхатися і робить це, навіть якщо їй фарбують губи. Телеведуча і письменниця завжди в гарному настрої. Але в її зоряному графіку недостатньо годин, тому зазвичай робимо всі процедури одночасно", - підписали відео автори аккаунта.
"Спасибі за те, що завжди поруч. Особливо в ранні прийоми", - відповіла телеведуча в коментарях під постом.
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