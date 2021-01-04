Відома українська співачка Тіна Кароль продемонструвала форми в напівпрозорому вбранні
Красою артистки захоплюються мільйони, пише Politeka.net. Кожен образ зірки шанувальникам хочеться постійно згадувати.
Цього разу користувачі мережі розмістили фото Тіни в спокусливому білому вбранні.
Зірка засвітила оголені груди в непристойному декольте. Бюст виглядав заворожуюче, чого і домагалася відома красуня.
Прозора тканина натягнулася на тонкій талії, давши можливість гарненько нею помилуватися.
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Завершили образ різні прикраси і легкий макіяж, що підкреслив красу артистки.
Тіна закрила очі і злегка посміхнулася. В результаті знімок вийшов не тільки гарячим, але і ніжним.
Оскільки фан-група була створена нещодавно, фото зібрало невелику кількість лайків і жодного коментаря.
"Вау, ти просто вогонь!", - написав недавно Тіні один з шанувальників.
Зазначимо, Тіна Кароль росла в Івано-Франківську.
Батьки майбутньої зірки в ранньому дитинстві виявили у дитини хороший слух і красивий голос, тому віддали її вчитися в музичну школу, в класі фортепіано. Додатково вона відвідувала уроки вокалу.
Далі, вирішивши пов'язати своє життя з музикою, Тіна успішно пройшла прослуховування і стала солісткою ансамблю Збройних сил України. Пізніше красуня брала участь в конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі, де завоювала спеціальний приз.
З тих пір кар'єра співачки Тіни Кароль стала стрімко рости, зараз вона вважається однією з найуспішніших і популярних артисток України.
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