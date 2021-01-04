Відома українська співачка Тіна Кароль продемонструвала форми в напівпрозорому вбранні

Красою артистки захоплюються мільйони, пише Politeka.net. Кожен образ зірки шанувальникам хочеться постійно згадувати.

Цього разу користувачі мережі розмістили фото Тіни в спокусливому білому вбранні.

Зірка засвітила оголені груди в непристойному декольте. Бюст виглядав заворожуюче, чого і домагалася відома красуня.

Прозора тканина натягнулася на тонкій талії, давши можливість гарненько нею помилуватися.

Завершили образ різні прикраси і легкий макіяж, що підкреслив красу артистки.

Тіна закрила очі і злегка посміхнулася. В результаті знімок вийшов не тільки гарячим, але і ніжним.

Оскільки фан-група була створена нещодавно, фото зібрало невелику кількість лайків і жодного коментаря.

"Вау, ти просто вогонь!", - написав недавно Тіні один з шанувальників.

Зазначимо, Тіна Кароль росла в Івано-Франківську.

Батьки майбутньої зірки в ранньому дитинстві виявили у дитини хороший слух і красивий голос, тому віддали її вчитися в музичну школу, в класі фортепіано. Додатково вона відвідувала уроки вокалу.

Далі, вирішивши пов'язати своє життя з музикою, Тіна успішно пройшла прослуховування і стала солісткою ансамблю Збройних сил України. Пізніше красуня брала участь в конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі, де завоювала спеціальний приз.

З тих пір кар'єра співачки Тіни Кароль стала стрімко рости, зараз вона вважається однією з найуспішніших і популярних артисток України.

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