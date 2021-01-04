Известная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала формы в полупрозрачном наряде

Красотой артистки восхищаются миллионы, пишет Politeka.net. Каждый образ звезды поклонникам хочется постоянно вспоминать.

В этот раз пользователи сети разместили фото Тины в соблазнительном белом наряде.

Звезда засветила обнаженную грудь в неприличном декольте. Бюст смотрелся завораживающе, чего и добивалась известная красотка.

Прозрачная ткань натянулась на тонкой талии, дав возможность хорошенько нею полюбоваться.

Завершили образ различные украшения и легкий макияж, подчеркнувший красоту артистки.

Тина закрыла глаза и слегка улыбнулась. В результате снимок получился не только горячим, но и нежным.

Поскольку фан-группа была создана недавно, фото собрало небольшое количество лайков и ни одного комментария.

"Вау, ты просто огонь!", - написал недавно Тине один из поклонников.

Отметим, Тина Кароль росла в Ивано-Франковске.

Родители будущей звезды в раннем детстве обнаружили у бебенка хороший слух и красивый голос, поэтому отдали ее учиться в музыкальную школу, в классе фортепиано. Дополнительно она посещала уроки вокала.

Далее, решив связать свою жизнь с музыкой, Тина успешно прошла прослушивание и стала солисткой Ансамбля Вооруженных сил Украины. Позже красотка участвовала в конкурсе «Новая волна» в Юрмале, где завоевала специальный приз.

С тех пор карьера певицы Тины Кароль стала стремительно расти, сейчас она считается одной из самых успешных и популярных артисток Украины.

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