Публіка активно стежить за життям актриси Ксенії Мішиної та переможця шоу "Холостячка" Олександра Еллерта
Як передає Politeka.net, 31-річна Мішина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram фото з відпустки, яку проводить разом з Еллертом. Парочка зустріла Новий рік у Буковелі, організувавши собі екстрим-відпочинок.
Так, Ксенія поділилася кадрами на сніжному схилі гори. Дівчина намагалася освоїти сноуборд, побалувавшись перед камерою. На одному з фото Мішина сіла на сніг і показала язик Еллерту, який її в цей момент знімав.
Деякі з користувачів з незрозумілої причини накинулися на актрису, вважаючи її поведінку занадто неінтеллігентною.
"А я не люблю висунутий язик на фото дорослих людей, мій пріоритет. Відписуюся"; "І я. язик на фото - це показник низького інтелекту", - прокромментували обурені українки.
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Мішина не змогла пройти повз і написала у відповідь: "Вам би в пріоритет простіше дивитися на світ )".
Не змовчав і її коханий, що кинувся на захист.
"О, псина знову відв'язалася🙃", - написав Еллерт. Раніше, мабуть, ця користувачка вже доставляла клопоту Ксенії в її Instagram-блозі.
"Саша-захисник свого Всесвіту, своєї Ксю! ❤ ️ 🔥 👏 не можу не захоплюватися вами...", - інші фоловери оцінили жест Еллерта.
Нагадаємо, парочка похвалився своїми незвичайними обручками в програмі "Світське життя". За їх словами, алмази, що прикрасили дорогоцінні вироби - непрості, а вирощені за спеціальною технологією з їх змішаної крові.
Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»