Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес розбурхала красою, застрибнувши у воду
Ефектна красуня вражає своїми досконалостями в найспекотніших образах, передає Politeka.net. Цього разу спокусниця постала, виглянувши з води.
Здавалося, Джей Ло була абсолютно без одягу, і лише вода прикривають всі найпотаємніші деталі.
Мокра красуня зачесала волосся назад і подивилася в камеру, відкривши губи.
"Щоб ефектно представити свою нову лінійку косметики..., 51-річна Дженніфер Лопес вмилася в прямому ефірі і показала обличчя без макіяжу. Виглядає співачка просто приголомшливо!",- написали автори поста в Instagram-групі популярного журналу.
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За дві години пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Вона шикарна і крапка", " вона стільки маніпуляцій з собою зробила, чого б їй не виглядати чудово))", - написали користувачі мережі.
Варто відзначити, що у відео, в якому Джей Ло показувала свою косметику, вона з'явилася в золотистому халатику, зібравши волосся ззаду. Спочатку зірка була яскраво нафарбована, але потім, використовуючи спеціальні засоби, стерла з обличчя "тонни" косметики, показавши себе справжньою. На кадрах здається, що її шкіра аж світиться - настільки бездоганно виглядала Лопес.
Кадри зібрали масу коментарів і лайків. Користувачі мережі захопилися природною красою зірки, адже їй абсолютно не даси 51 рік - її шкіра і фігура бездоганні, і багато молодих можуть позаздрити настільки прекрасній зовнішності.
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