Известная актриса и певица Дженнифер Лопес взбудоражила красотой, запрыгнув в воду

Эффектная красотка впечатляет своими совершенствами в самых жарких образах, передает Politeka.net. В этот раз соблазнительница предстала, выглянув из воды.

Казалось, Джей Ло была абсолютно без одежды, и лишь вода прикрывают все самые сокровенные детали.

Мокрая красотка зачесала волосы назад и посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Чтобы эффектно представить свою новую линейку косметики..., 51-летняя Дженнифер Лопес умылась в прямом эфире и показала лицо без макияжа. Выглядит певица просто потрясающе!", - написали авторы поста в Инстаграм-группе популярного журнала.

За два часа пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"Она шикарна и точка", "Она столько манипуляций с собой сделала, чего бы ей не выглядеть великолепно))", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что в видео, в котором Джей Ло показывала свою косметику, она появилась в золотистом халатике, собрав волосы сзади. Сначала звезда была ярко накрашена, но затем, используя специальные средства, стерла с лица "тонны" косметики, показав себя настоящей. На кадрах кажется, что ее кожа аж светится - настолько безупречно выглядела Лопес.

Кадры собрали массу комментариев и лайков. Пользователи сети восхитились природной красотой звезды, ведь ей совершенно не дашь 51 год - ее кожа и фигура безупречны, и многие молодые могут позавидовать столь прекрасной внешности.

Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».

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