Телеведуча Леся Нікітюк збентежила новою витівкою
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в своєму Instagram, на яких постала в одних чорних колготках, і то приспущених до колін.
Так, невгамовна блондинка вирішила влаштувати "стриптиз", показавши себе за інтимним заняттям. На кадрах дівчина натягувала колготки на струнку ніжку, коментуючи процес.
"Все, дівчатка, йдемо в гори, я одягаю теплі колготки з начосом... Теплі колготки з начосом - краще тільки з мохером!", - вигукнула Нікітюк.
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Як відомо, зараз красуня перебуває у відпустці в Карпатах.
На подальших кадрах Леся з розчаруванням зізналася, що їй так і не вдалося скотитися з вершини.
"Коротше, не пішли ми на лижі - так як всі катаються в жижі", - поскаржилася Нікітюк на теплу погоду.
Леся показала місце, де проводить відпустку, а також зняла інших відпочиваючих, дивуючись, як вони примудряються з'їжджати на лижах зі схилів, що складаються наполовину з бруду.
"Щось там катаються...", - підписала кадри телеведуча.
Раніше ми повідомляли, Нікітюк приголомшила новорічним образом, з'явившись біля ялинки в короткій чорній сукні з блискучою бахромою з каменів Сваровські. Дівчина пококетувала на камеру, показавши себе в повний зріст і покрутившись найвигіднішими ракурсами.
"Плаття у Джей Ло позичила?) "; "Красива, так схудла.🌼 🌼 🌼 "; "Сваровські до ранку хоч уціліли? 🤣 З Новим роком"; "Ось це новорічний подарунок !!! Леся - це щось, і це щось - майже все !!!", - відгукнулися користувачі.
Нагадаємо, оздоблена Нікітюк звернулася до жіночої статі, налякавши зовнішнім виглядом
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