Телеведуча Леся Нікітюк збентежила новою витівкою

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в своєму Instagram, на яких постала в одних чорних колготках, і то приспущених до колін.

Так, невгамовна блондинка вирішила влаштувати "стриптиз", показавши себе за інтимним заняттям. На кадрах дівчина натягувала колготки на струнку ніжку, коментуючи процес.

"Все, дівчатка, йдемо в гори, я одягаю теплі колготки з начосом... Теплі колготки з начосом - краще тільки з мохером!", - вигукнула Нікітюк.

Як відомо, зараз красуня перебуває у відпустці в Карпатах.

На подальших кадрах Леся з розчаруванням зізналася, що їй так і не вдалося скотитися з вершини.

"Коротше, не пішли ми на лижі - так як всі катаються в жижі", - поскаржилася Нікітюк на теплу погоду.

Леся показала місце, де проводить відпустку, а також зняла інших відпочиваючих, дивуючись, як вони примудряються з'їжджати на лижах зі схилів, що складаються наполовину з бруду.

"Щось там катаються...", - підписала кадри телеведуча.

Раніше ми повідомляли, Нікітюк приголомшила новорічним образом, з'явившись біля ялинки в короткій чорній сукні з блискучою бахромою з каменів Сваровські. Дівчина пококетувала на камеру, показавши себе в повний зріст і покрутившись найвигіднішими ракурсами.

"Плаття у Джей Ло позичила?) "; "Красива, так схудла.🌼 🌼 🌼 "; "Сваровські до ранку хоч уціліли? 🤣 З Новим роком"; "Ось це новорічний подарунок !!! Леся - це щось, і це щось - майже все !!!", - відгукнулися користувачі.

Нагадаємо, оздоблена Нікітюк звернулася до жіночої статі, налякавши зовнішнім виглядом

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