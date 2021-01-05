Телеведущая Леся Никитюк обескуражила новой выходкой
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в своем Инстаграм, на которых предстала в одних черных колготках, и то приспущенных до колен.
Так, неугомонная блондинка решила устроить "стриптиз", показав себя за интимным занятием. На кадрах девушка натягивала колготки на стройную ножку, комментируя процесс.
"Все, девочки, идем в горы, я одеваю теплые колготки с начесом... Теплые колготки с начесом - лучше только с мохером!", - воскликнула Никитюк.
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Как известно, сейчас красотка находится в отпуске в Карпатах.
На дальнейших кадрах Леся с разочарованием призналась, что ей так и не удалось скатиться с вершины.
"Короче, не пошли мы на лыжи - так как все катаются в жиже", - пожаловалась Никитюк на теплую погоду.
Леся показала место, где проводит отпуск, а также засняла других отдыхающих, удивившись, как они умудряются съезжать на лыжах склонам, состоящим наполовину из грязи.
"Что-то там катаются...", - подписала кадры телеведущая.
Ранее мы сообщали, Никитюк ошеломила новогодним образом, появившись возле елочки в коротком черном платье со сверкающей бахромой из камней Сваровски. Девушка пококетничала на камеру, показав себя в полный рост и покрутившись самыми выгодными ракурсами.
"Платье у Джей Ло одолжила?)"; "Красивая,так похудела.🌼🌼🌼"; "Сваровски до утра хоть уцелели? 🤣 с Новым годом"; "Вот это Новогодний подарок !!! Леся - это нечто, и это нечто - почти все !!!", - откликнулись пользователи.
Напомним, разукрашенная Никитюк обратилась к женскому полу, напугав внешним видом
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