Телеведущая Леся Никитюк обескуражила новой выходкой

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в своем Инстаграм, на которых предстала в одних черных колготках, и то приспущенных до колен.

Так, неугомонная блондинка решила устроить "стриптиз", показав себя за интимным занятием. На кадрах девушка натягивала колготки на стройную ножку, комментируя процесс.

"Все, девочки, идем в горы, я одеваю теплые колготки с начесом... Теплые колготки с начесом - лучше только с мохером!", - воскликнула Никитюк.

Как известно, сейчас красотка находится в отпуске в Карпатах.

На дальнейших кадрах Леся с разочарованием призналась, что ей так и не удалось скатиться с вершины.

"Короче, не пошли мы на лыжи - так как все катаются в жиже", - пожаловалась Никитюк на теплую погоду.

Леся показала место, где проводит отпуск, а также засняла других отдыхающих, удивившись, как они умудряются съезжать на лыжах склонам, состоящим наполовину из грязи.

"Что-то там катаются...", - подписала кадры телеведущая.

Ранее мы сообщали, Никитюк ошеломила новогодним образом, появившись возле елочки в коротком черном платье со сверкающей бахромой из камней Сваровски. Девушка пококетничала на камеру, показав себя в полный рост и покрутившись самыми выгодными ракурсами.

"Платье у Джей Ло одолжила?)"; "Красивая,так похудела.🌼🌼🌼"; "Сваровски до утра хоть уцелели? 🤣 с Новым годом"; "Вот это Новогодний подарок !!! Леся - это нечто, и это нечто - почти все !!!", - откликнулись пользователи.

Напомним, разукрашенная Никитюк обратилась к женскому полу, напугав внешним видом

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