Відомий співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав, як розважається з дружиною на пляжі
На кадрах Володимир позував у футболці і шортах. Дантес доповнив образ бейсболкою і кросівками, показавшись біля води. Співак почав малювати дітородний орган на піску ногами, поки Надя коментувала те, що відбувається. В кінці ролика зірка три рази стрибнув, малюючи таким чином краплі у фінальній частині картини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ну давай, Вова. Могти. Що? Боже-боже, дитячий сад", - сказала Дорофєєва, поки Дантес дурів.
"Коли ти все одно дитина", - підписаний ролик в Instagram.
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Фанати не змогли оцінити художній здібності Володимира і написати компліменти, як і поставити лайки, адже Дантес опублікував кадри в сторіс, де подібних функцій немає.
Повідомлялося, що Володимир Дантес поділився незвичайними фото з відпочинку, куди відправився разом зі своєю дружиною Надією Дорофєєвою.
Зіркова сім'я в компанії друзів вирушила в Індонезію-на курортний острів Балі.
Володимир збентежив знімком Будди, у якого з одягу вивалилося "господарство". Співак немов каже: "Ось мій розмірчик".
Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес не може прийти до тями після жахливого ДТП, що сталося зі співаком
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