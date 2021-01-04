Відомий співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав, як розважається з дружиною на пляжі

На кадрах Володимир позував у футболці і шортах. Дантес доповнив образ бейсболкою і кросівками, показавшись біля води. Співак почав малювати дітородний орган на піску ногами, поки Надя коментувала те, що відбувається. В кінці ролика зірка три рази стрибнув, малюючи таким чином краплі у фінальній частині картини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну давай, Вова. Могти. Що? Боже-боже, дитячий сад", - сказала Дорофєєва, поки Дантес дурів.

"Коли ти все одно дитина", - підписаний ролик в Instagram.

Фанати не змогли оцінити художній здібності Володимира і написати компліменти, як і поставити лайки, адже Дантес опублікував кадри в сторіс, де подібних функцій немає.

Повідомлялося, що Володимир Дантес поділився незвичайними фото з відпочинку, куди відправився разом зі своєю дружиною Надією Дорофєєвою.

Зіркова сім'я в компанії друзів вирушила в Індонезію-на курортний острів Балі.

Володимир збентежив знімком Будди, у якого з одягу вивалилося "господарство". Співак немов каже: "Ось мій розмірчик".

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