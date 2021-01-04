Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво викликав бурю емоцій у публіки

Як передає Politeka.net, 48-річний шеф-кухар опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у пікантному вигляді.

Роздягнений Ектор ніжився в ліжку, прикрившись пледом. До себе ресторатор притискав свою улюбленицю - собачку на прізвисько Лупіта. Він ніжно її обійняв і з посмішкою подивився в камеру. Задоволена Лупіта аж розімліла на руках у господаря.

"Пора повертатися до роботи після гучних свят 🎄важливо перебудувати свій графік і покинути межі ліжка 🛌 Розкажіть про ваші особисті секрети, як переключитися на робочий настрій? 🙈",- попросив поради Хіменес-Браво.

Одні користувачі прийшли в захват, позаздривши песику. Інші порадили нежонатому шеф-кухарю обзавестися сім'єю.

"Я про це навіть не замислююся, встала і пішла😊а Лупіта щасливиця...🔥🔥🔥"

"Класна у вас подружка, Ектор 😊 😍 🥰"

"Це ж секрет і у кожного свій. ❤️"

"Просто працювати всі свята 😂"

"Головне довго про це не думати, очі відкрилися - ніжки побігли 🤣"

"Де дівчина Ектор 😂"

"Хто фоткає?))))"

"Дружину треба!"

"Одружитися, завести дітей і порядок! І Лупіту на другий план"

Як відомо, що стосується особистого життя, то Ектор намагається не афішувати, з ким зустрічається. Якось в одному з інтерв'ю він розповів, що у нього було тільки три коханих. Зокрема, третьою любов'ю Хіменес-Браво стала уродженка України Ганна Тягун. Однак, пара розлучилася кілька років тому, не видаючи причин розриву.

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