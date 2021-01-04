Українська актриса Дар'я Петрожицька, яка отримала широку популярність завдяки ролі Лізи в серіалі "Папік", похвалилася фігурою в купальнику

Артистка блиснула витонченою фігурою під час купання, пише Politeka.net. Відповідні знімки з'явилися в Instagram-акаунті красуні.

Зірка поставила геолокацію "Шарм-ель-Шейх", давши зрозуміти що відпочиває в Єгипті.

На знімках гаряча красуня постала в маленькому чорному бікіні, яке підкреслило її груди. Крім того, видна струнка талія, плоский живіт і інші спокусливі частини тіла. Завершив образ козирок від сонця.

Красуня плескалася у воді і виглядала дуже щасливою. На одному з кадрів вона сіла в прозоре коло, намочивши свої стегна.

За годину пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красуня, доброго відпочинку♥️", " гарного відпочинку ✨❤️", " гарного відпочинку!)) 👍 заздримо вам! Привезіть нам сонечко і тепло!) ", "Те відчуття коли ти на морі і у тебе татушка"," шикарна дівчинка❤️", " Богиня😍😍😍😍", "❤️❤️❤️🔥🔥🔥 обожнюю тебе, ДАШУСИК!!", "Шалено красива", "красива😍 💫", "чарівна❤️", "ви Чарівна", "дуже красива❤️ гарного вам відпочинку))", " татуху,, море,, зробила там на морі??))) 🤗 😜 ", "Дашуню, ти найкраща❤️🤗 😘", " коли папік??", "Богиня везіть сюди нам море і сонечко️️️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Дар'я Петрожицька з'явилася в компанії актриси Анни Кошмал та інших зірок на зйомках «папік-2».

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