Легендарна співачка Софія Ротару вилила душу, нічого не приховавши про свій стан

Так, у програмі "Життя великих людей" 73-річна Софія Михайлівна поділилася своїм горем - тривалий час артистка страждала від депресії, не в силах змусити себе не те, що вийти на сцену, а взагалі з'явитися на публіці.

Як відомо, в 2002 році помер чоловік Ротару - Анатолій Євдокименко, з яким вони прожили душа в душу 34 роки.

У останнього стався інсульт, після чого його частково паралізувало і позбавило дару мови. Через деякий час удар повторився, а потім ще раз. Під час третього інсульту Ротару перебувала на гастролях у Німеччині. Артистка тут же вилетіла додому, щоб провести поруч з чоловіком його останні хвилини.

"Я перенесла дуже важко..., - поділилася Софія Михайлівна пережитим горем. - Я сорок днів вранці вставала і тікала на кладовище. Я місця собі не знаходила, тому що я не вірила в те, що його не буде, ну, немає його, як це без Толіка жити!"

Після смерті чоловіка Ротару хотіла стати відлюдницею, навіть податися в монастир. Від депресії її врятував дорослий син Руслан, який став замість батька її концертним директором.

Поступово він повернув матір до життя, змушуючи займатися творчістю, давати концерти.

"Син змусив її працювати... Тобто не сидіти вдома і плакати і страждати, а починати щось робити...", - розповіла рідна сестра співачки Ауріка Ротару.

Варто відзначити, Софія Михайлівна донині дуже близька з сім'єю, особливо з сином. Нещодавно ми повідомляли, що співачка зустріла Новий 2021-й рік у колі найближчих. За святковим столом зібралися її син з дружиною Світланою, внучка Соня і онук Анатолій.

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