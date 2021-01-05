Погода в Україні 5 січня змусить громадян помучитися, адже сильні дощі буквально розірвуть країну навпіл

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, особливо сильно сьогодні дістанеться жителям Західної України, де сильні дощі не залишать "сухого місця". На вулиці буде від 3 до 6 градусів зі знаком "плюс", а вночі стовпчик термометра опуститься до 2-4 градусів.

Трохи інший картина буде на півночі, де очікується від 1 до 4 за Цельсієм. Невеликі дощі з мокрим снігом будуть в Житомирській області. Після заходу сонця очікується від -1 до + 1 градуса.

Центральну Україну чекають часткові опади, які накриють Вінницьку область. Інших чекають 2-7 градусів тепла. Після заходу сонця очікується різке похолодання, місцями аж до -2 морозу.

Жителів південних областей сьогодні накриють невеликі дощі. Зокрема, жителів Миколаївської та Одеської областей. На вулиці буде від 6 до 9 градусів тепла, а вночі близько 1-5 зі знаком "плюс".

На сході буде найхолодніше: вдень від 0 до 4 тепла, а вночі близько 2-4 морозу. Дощів очікувати не варто, хоча небо затягнуть Хмари.

У Києві та передмісті розраховувати на дощі не варто, лише на сильну хмарність. Стовпчик термометра прогріється до 1-4 градусів тепла, а ввечері похолодає до -1+1 за Цельсієм.

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