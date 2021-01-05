Погода в Украине 5 января заставит граждан помучаться, ведь сильные дожди буквально разорвут страну пополам

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Так, особенно сильно сегодня достанется жителям западной Украины, где сильные дожди не оставят "сухого места". На улице будет от 3 до 6 градусов со знаком "плюс", а ночью столбик термометра опустится до 2-4 градусов.

Немного другой картина будет на севере, где ожидается от 1 до 4 по Цельсию. Небольшие дожди с мокрым снегом будут в Житомирской области. После захода солнца ожидается от -1 до +1 градуса.

Центральную Украину ждут частичные осадки, которые накроют Винницкую область. Остальных ждут 2-7 градусов тепла. После захода солнца ожидается резкое похолодание, местами вплоть до -2 мороза.

Жителей южных областей сегодня накроют небольшие дожди. В частности, жителей Николаевской и Одесской областей. На улице будет от 6 до 9 градусов тепла, а ночью около 1-5 со знаком "плюс".

На востоке будет холоднее всего: днем от 0 до 4 тепла, а ночью около 2-4 мороза. Дождей ожидать не стоит, хотя небо затянут тучи.

В Киеве и пригороде рассчитывать на дожди не стоит, лишь на сильную облачность. Столбик термометра прогреется до 1-4 градусов тепла, а вечером похолодает до -1+1 по Цельсию.

Напомним, что оттепель до +12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всех.

Как сообщала Politeka, погода сошла с ума, украинцев предупредили об аномальных температурах в январе.

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