Співак Олег Винник несподівано сколихнув Мережу емоційним постом

Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав свою бек-вокалістку Таїсію Сватко, відому, як Таюне.

Незважаючи на те, що Винник ретельно приховує свою сім'ю, не розповідаючи ніяких деталей про дружину і сина, в Мережі все ж з'явилася інформація, що його благовірною є саме Таюне. А одружилися вони ще в студентські роки.

У своєму пості Винник здивував зворушливим привітанням з днем народження, не приховуючи теплих почуттів.

"Виявляється не тільки на вогонь і воду можна дивитися вічно. Чарівна Таюне, З Днем Народження!🌹 🌹 🌹 🥂 ❤ ️ Многая, Щасливая Літа!!! #таюне #деньродження #taune # ov #олегвинник", - йдеться в підписі.

Таюне постала на фото в розкішній чорній сукні зі спокусливими вирізами. Блондинка здивувала апетитними формами, тому не дивно, що користувачі погодилися з Олегом Анатолійовичем - на таку красу дійсно можна дивитися вічно.

"Нереальна 😍 🔥 приєднуюся до привітань 🙌 🎉"

"З днем народження, всього найкращого, безмежної любові❤️❤️"

"Таюся З Днем Народження 🎉 Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів у творчості, здійснення мрій 😘 нереальна красуня 😻 😍 "

Раніше ми повідомляли, що Таюне звела з розуму образом в облягаючій міні-сукні соковитого рожевого відтінку. Красуня позувала з букетом квітів, повернувшись до камери боком й давши шанувальникам насолодитися її привабливою фігуркою.

Нагадаємо, що Таюне вийшла з тіні чоловіка і запалила на сцені: "рибка золота...".

Також Politeka писала, що мускулистого Винника зняли в душі у всій красі, у" вовчиць "свято:" Ой, господи! Олег Анатолійович!».