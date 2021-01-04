Актриса Ольга Куриленко не дала шанувальникам розслабитися, збентеживши новим фото

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, що стала знаменитою після фільму про британського шпигуна Джеймса Бонда, опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

У кадрі Ольга постала в бузковій міні-сукні, що повністю складається з бахроми. Злегка розпатлана брюнетка кокетливо труснула висюльками й трошки задерла спідницю.

Куриленко обдарувала глядачів милою посмішкою.

"Новий тиждень, поїхали! # Новий старт", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"красива жінка Ольга"

"Люблю сукню-шторку. Шикарно як завжди!"

"Привіт найкрасивіша. Як тільки я бачу цю посмішку, вона дає мені драйв, силу. Давай надеремо всім дупу на цьому тижні"

"Обожнюю цю жінку"

"Крута))👍❤️😘"

"Дуже красиво🔥відразу хочеться літа й сонечка)"

Нагадаємо, Ольга знялася в одному з фільмів Бондіани - "Квант милосердя" (2008). Дівчина грала фатальну красуню, подружку головного героя Джеймса Бонда, якого зіграв цього разу актор Деніел Крейг.

Раніше ми повідомляли, Куриленко в маєчці звела з розуму рельєфами, похвалившись результатами, яких домоглася на рингу. Дівчина позувала перед дзеркалом в боксерських рукавичках, піднявши руки і погравши біцепсами. Помітно, що Ольга втомилася після тренування, проте вона може собою пишатися.

"А ти боєць!", "дуже мило", "ось це пожежа", "видно відразу – хороша робота", "ідеальні руки", "ви приголомшлива", "крута", "виглядаєш неперевершено", - прокоментували в Мережі.

Нагадаємо, дівчина Бонда Куриленко полонила пухкими губками і фатальним поглядом

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