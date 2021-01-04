Відома українська співачка і Dj Анастасія Кумейко, яка раніше входила в дует Nikita, вразила пристрасним танцем в одній білизні

Як розповідає Politeka, кадрами красуня поділилася у себе в Instagram.

"Танці за шторою. Танці не для слабких", - коротко підписані кадри.

Звернемо увагу, що на ролику видно Кумейко, яка виконує спокусливий танець в одній білизні, а перед нею закрита напівпрозора штора. Шанувальники знаменитості були "без розуму" від баченого, закидавши красуню компліментами з різних сторін.

"А де продовження?", "це так надихає", "по-перше – це красиво", "вау, ось це красуня", "чистий гіпноз", "Божественні танці за шторою. Кращий початок року", "і як тепер спати", "ось це спорт на ніч", - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня позувала в бікіні, стоячи на кухні. Красуня знімала себе на телефон у відображення дзеркала. Зірка доповнила образ білими капцями, а волосся зібрала у хвіст. Красуня хвалилася фігурою і тим, що їй вдалося не згоріти.

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