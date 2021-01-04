Бразильська супермодель Жизель Олівейра, ангел модного будинку Victoria's Secret, похвалилася фігурою під час відпочинку з коханим

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на знімку Олівейра позує в мікро-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в обіймах коханого. При цьому сама дівчина щиро посміхається на камеру, демонструючи бездоганні форми у всій красі.

Попри те, що фотографії Олівейра вирішила ніяк не підписувати, її шанувальники прийшли в "дикий" захват від побаченого.

"Бездоганні форми", "ідеальна пара", "ось це пощастило твоєму хлопцеві", "це справжня пожежа", "Жизель, ти просто душечка", "такі щасливі! Нехай у вас все буде добре", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, примірявши блискучу міні-сукню

"Починаючи з 2021 року ми з моїм улюбленим святковим платтям поїхали по дорозі, щоб побачити феєрверк, завдяки чудовому місцевому жителю, який нам про це розповів. Безпечно і весело», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила пружним "персиком" в стрінгах:»Ох, ці вигини...".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра задерла кофтинку і показала апетитну красу: "де живе божество?".

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