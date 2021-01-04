Популярна українська модель Міла Кузнєцова, в якої бюст 15 розміру, вразила нарядом з екстремальним декольте
Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані в TikTok її друга.
Так, на ролику Кузнєцова знаходиться на бекстейджі фотосесії. Сама модель позує перед камерою напівбоком, завдяки чому видно, що значні "бомби" красуні буквально вистрибують з наряду.
При цьому сама Кузнєцова дає поради чоловікові-моделі про те, як встати і яку емоцію показати.
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"Чистий кайф", "неймовірне тіло", "ого, бюст аж виліз з декольте! Мила, ти неперевершена", "що це за красуня? Міні зараз трісне", "я вже вкотре переглядаю – краса", - пишуть її шанувальники.
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На фото Міла сиділа в картатому вбранні з великим декольте, яке розстебнула. Зірка посміхалася, позуючи за столиком в якомусь закладі.
Поруч можна побачити невідому красуню, якій змінили форми голови через фільтри.
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