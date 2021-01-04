Звезда превзошла сама себя

Популярная украинская модель Мила Кузнецова, у которой бюст 15 размера, впечатлила нарядом с экстремальным декольте

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы в TikTok ее друга.

Так, на ролике Кузнецова находится на бэкстейдже фотосессии. Сама модель позирует перед камерой полубоком, благодаря чему видно, что внушительные "бомбы" красотки буквально выпрыгивают из наряда.

При этом сама Кузнецова дает советы мужчине-модели о том, как встать и какую эмоцию показать.

"Чистый кайф", "невероятное тело", "ого, бюст аж вылез из декольте! Мила, ты непревзойденная", "что это за красотка? Мини сейчас треснет", "я уже который раз пересматриваю – красота", - пишут ее поклонники.

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На фото Мила сидела в клетчатом наряде с большим декольте, которое расстегнула. Звезда улыбалась, позируя за столиком в каком-то заведении.

Рядом можно увидеть неизвестную красотку, которой изменили формы головы через фильтры.

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