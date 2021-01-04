Відома супермодель Белла Хадід з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, помірявшись формами з подругою
Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"З Днем народження, моя поїздка або смерть. Дівчина, яку я можу назвати дощем або сяйвом, посмішкою або сльозами. Завжди поруч зі мною, але також і для всіх, хто потребує її. Ми святкуємо тебе кожен день, Лолол. Я хотів би бути там з тобою сьогодні, але в душі я завжди з тобою. З Днем Народження, Сестра. Я Посилаю тобі свою любов на все життя", - йдеться в повідомленні.
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Уточнимо, що на фотографіях можна помітити саму Хадід разом з подругою, які відпочивали на пляжі. Також модель поділилася знімками з їх спільного відпочинку.
"Вони бездоганні", "королева", "занадто гарні для друзів", "дуже мило", "ви ідеальні", "бездоганний вигляд", "вау, ось це дружба", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, показала свої принади в жаркій позі.
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