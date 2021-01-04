Известная супермодель Белла Хадид из Victoria's Secret впечатлила роскошной фигурой, померявшись формами с подругой
Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
"С Днем Рождения, моя поездка или смерть. Девушка, которую я могу назвать дождем или Сиянием, улыбкой или слезами. Всегда рядом со мной, но также и для всех, кто нуждается в ней. Мы празднуем тебя каждый день, Лолол. Я хотел бы быть там с тобой сегодня, но в душе я всегда с тобой. С Днем Рождения, Сестра. Я посылаю тебе свою любовь на всю жизнь", - говорится в сообщении.
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Уточним, что на фотографиях можно заметить саму Хадид вместе с подругой, которые отдыхали на пляже. Также модель поделилась снимками с их совместного отдыха.
"Они безупречны", "королева", "слишком хороши для друзей", "очень мило", "вы идеальные", "безупречный вид", "вау, вот это дружба", - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, показала свои прелести в жаркой позе.
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