Відома актриса, зірка "Квартал 95" Марта Адамчук показала, як проходить репетиція

Поки хтось ще святкує, зірка "жіночого кварталу" вже приступила до роботи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Адамчук показала кадри з репетиції, на яких також відображена її колега по «Кварталу» Віра Кекелія.

"Невгамовно вриваємося в 2021», - написала Марта Адамчук.

Під запальні ритми у виконанні музикантів дівчата співають пісню українською мовою.

"Хто розбере, що ми співаємо після слова «коханий», той – герой», - зазначила дівчина.

Розібрати слова дійсно не дуже просто, оскільки співають їх дуже швидко.

На репетицію дівчата прийшли в затишному повсякденному одязі. Вони наділи теплі оверсайз Худі і джинси. Від косметики вони також вирішили відмовитися. Варто відзначити, що і без неї красуні виглядають чудово.

Марта Адамчук - учасниця "Вокального квартету" в "жіночому кварталі".

До "Жіночого кварталу" її можна було побачити в шоу "Голос країни", "Танці з зірками", "Х-фактор" і почути в саундтреках до фільму Олексія Залевського "Z Joke".

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