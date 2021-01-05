Відома актриса, зірка "Квартал 95" Марта Адамчук показала, як проходить репетиція
Поки хтось ще святкує, зірка "жіночого кварталу" вже приступила до роботи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Адамчук показала кадри з репетиції, на яких також відображена її колега по «Кварталу» Віра Кекелія.
"Невгамовно вриваємося в 2021», - написала Марта Адамчук.
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Під запальні ритми у виконанні музикантів дівчата співають пісню українською мовою.
"Хто розбере, що ми співаємо після слова «коханий», той – герой», - зазначила дівчина.
Розібрати слова дійсно не дуже просто, оскільки співають їх дуже швидко.
На репетицію дівчата прийшли в затишному повсякденному одязі. Вони наділи теплі оверсайз Худі і джинси. Від косметики вони також вирішили відмовитися. Варто відзначити, що і без неї красуні виглядають чудово.
Марта Адамчук - учасниця "Вокального квартету" в "жіночому кварталі".
До "Жіночого кварталу" її можна було побачити в шоу "Голос країни", "Танці з зірками", "Х-фактор" і почути в саундтреках до фільму Олексія Залевського "Z Joke".
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