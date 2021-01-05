Хвиля повідомлень про те, що над життям Андрія Данилка нависла загроза прокотилася в Інтернеті

Зокрема подібні повідомлення нещодавно з'явилися в соцмережах.

"Це сталося в 2014 році. Близький приятель артиста ігор Клинков програв в карти величезні гроші і в рахунок боргу пообіцяв, що вб'є Андрія. У ЗМІ навіть з'явилася неправдива інформація, що артиста застрелили в кафе. Виявилося, що Данилко вчасно дізнався про замах і зміг запобігти його», - писали в мережі.

Така заява стривожила шанувальників артиста. "Оце так дружок", - пишуть в коментарях. Однак виявляється, ця розповідь далека від правди.

Офіційно інформація про нібито підготовлюваний замах була спростована, а історія яка дала грунт таким чуткам мала місце не в 2014, а в 2008 році. Тоді в травні Данилко в образі Вєрки Сердючки виступав на" Таврійських іграх " в Каховці Херсонської області.

Артист з'явився на людях з посиленою охороною, і поповзли чутки, що близький товариш Данилко програв в карти величезну суму грошей і квартиру, а його кредитори замість прощення боргу замовили йому вбити артиста.

Однак сам Данилко все спростував, заявивши, що це не більше ніж вигадки. Також він розповіла, що сталося насправді.

"Про одного все маячня. Коли ми були в Каховці, в місцеву міліцію зателефонував невідомий мені чоловік і повідомив, що на мене нібито готується замах. Ми тоді перестрахувалися і посилили охорону. Але ні мені, ні моєму директору ніхто не погрожував, і на моє життя ніхто не зазіхав. Більше міліція і СБУ мене не турбували, і чому зараз знову спливла ця історія, незрозуміло", - розповідав артист сайту "Сьогодні".

У прес-центрі СБУ і в поліції також завили, що нічого не знають про замах.

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