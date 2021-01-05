Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", вляпалася в скандал

Як передає Politeka.net, приводом для обурення публіки стали опубліковані Ксенією фото в Instagram з відпочинку в Буковелі. Як відомо, актриса вирушила в новорічну відпустку разом з переможцем проекту Олександром Еллертом. Останній зняв її на сноуборді на засніженому схилі.

Примітно, що раніше в інтерв'ю Катерині Осадчій в програмі "Світське життя" Мішина заявила, що не буде кататися.

Деякі користувачі "причепилися" до актриси, мовляв, вона збрехала, раз сама показала, що освоює сноуборд. Зірку змусили виправдовуватися. Варто відзначити, що раніше в "сторіз" Мішина показала, як коханий вмовляє її спуститися зі схилу, але чи зробила дівчина це, залишилося за кадром.

"Ви говорили що актриса не катається на сноуборді))" - "вона і не катається"

"А в інтерв'ю сказали що кататися не будете 😀 😀 😀 😎" - "пручалася довго )))"

"Чому актрисам не можна кататися на сноуборді? (Питання виникло з інтерв'ю з Осадчою)? Поясніть, просто цікаво💁" - "тому що це небезпечно, якщо не дай Бог травма або перелом, капець запланованим зйомкам, напевно так🤔" - "але на зйомках самих скільки екстриму було" - "в той момент - це був контракт з СТБ і їх відповідальність, а зараз у Ксенії інший контракт, інші зйомки, і тут вона не може свідомо ризикувати"

"Тоді Осадчій збрехали, що ви не будете кататися на лижах, тому що, як актрисі, не дозволено за контрактом, а потім ображаєтеся на фоловерів, які просять Вас не брехати, а самі постійно це робите!!! 🤦 🤷" - "на лижах я і не каталася)))" - "ви зрозуміли про що я! Про Вашу брехню і не важливо це сноуборд або лижі. Від цього довіра не з'явиться. Ваші слова нічого не варті" - "Боже мій, як же фоловери переживуть цю жахливу брехню! Та вона взагалі не вміє кататися, Саша вмовив один раз спробувати з'їхати. І все, вже - ворог народу? Ксенія на відпочинку, що хотіла, те й робила, не пишіть дурниці"

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»