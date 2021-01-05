Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", вляпалась в скандал

Как передает Politeka.net, поводом для возмущения публики стали опубликованные Ксенией фото в Инстаграм с отдыха в Буковеле. Как известно, актриса отправилась в новогодний отпуск вместе с победителем проекта Александром Эллертом. Последний заснял ее на сноуборде на заснеженном склоне.

Примечательно, что ранее в интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" Мишина заявила, что не будет кататься.

Некоторые пользователи "прицепились" к актрисе, мол, она солгала, раз сама показала, что осваивает сноуборд. Звезду заставили оправдываться. Стоит отметить, что ранее в "сториз" Мишина показала, как возлюбленный уговаривает ее спуститься со склона, но сделала ли девушка это, осталось за кадром.

"Вы говорили что актриса не катается на сноуборде))" - "она и не катается"

"А в интервью сказали что кататься не будете 😀😀😀😎" - "сопротивлялась долго )))"

"Почему актрисам нельзя кататься на сноуборде? (Вопрос возник из интервью с Осадчей)? Объясните, просто интересно💁🏽" - "потому что это опасно, если не дай Бог травма или перелом, капец запланированным съемкам, наверное так🤔" - "но на съемках самых сколько экстрима было" - "в тот момент - это был контракт с СТБ и их ответственность, а сейчас у Ксении другой контракт, другие съемки, и здесь она не может сознательно рисковать"

"Тогда Осадчей соврали, что вы не будете кататься на лыжах, потому что, как актрисе, не положено по контракту, а потом обижаетесь на подписчиков, которые просят Вас не лгать, а сами постоянно это делаете!!! 🤦🤷" - "на лыжах я и не каталась )))" - "Вы поняли о чем я! Про Вашу ложь и не важно это сноуборд или лыжи. От этого доверие не появится. Ваши слова ничего не стоят" - "Боже мой, как же подписчики переживут эту ужасную ложь! Да она вообще не умеет кататься, Саша уговорил один раз попробовать съехать. И всё уже - враг народа? Ксения на отдыхе, что хотела, то и делала, не пишите ерунды"

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»