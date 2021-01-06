Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе на відпочинку

На першому фото Келлі позувала в зеленому топі і бейсболці, а очі прикрила окулярами. Красуня дивилася в об'єктив камери, а знімала саму себе на телефон. Дівчина не соромилася себе показати, тому кадр вийшов досить спокусливим. Гейл цього разу вирішила зібрати волосся в хвіст, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тиша і спокій", - написала зірка на фотографії.

На другому кадрі Келлі вже була в рожевому купальнику і при знімку зробила акцент на пишному бюсті, який прямо випирав. На знімку можна також помітити і плоский животик дівчини, яка постійно стежить за своєю фігурою.

"Пляжний день", - підписала цей знімок Гейл.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадри були викинуті в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Боже, Ти затьмарила Сонце!", "фантастичне фото і захід", "щось я не спостерігаю заходу", "щасливого відпочинку», «божественна краса», «красива перша леді», "боже, ну до чого ж ти чарівна", - пишуть вони.

Ми писали, що шведська модель Келлі Гейл з Victoria's Secret майстерно розворушила публіку, похвалившись дивовижним тілом.

Так, засмагла красуня блиснула потужною фігурою в спокусливому бікіні. "Шторки" купальника зрадницьки зрушили, засвітивши пружний бюст моделі. Але така пікантна деталь не зупинила Келлі-навпаки, додала гостроти її образу.

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