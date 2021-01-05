Популярна українська співачка Надя Дорофєєва проводить активну відпустку з чоловіком на Балі

Кілька днів тому співачка вирушила разом з чоловіком Володимиром Дантесом у відпустку на Балі. Там пара насолоджується спільним проведенням часу, влаштовує один одному фотосесії і ділиться історіями, які з ними трапилися за останній час.

Під сімейним фото з Надею Дантес також вирішив розповісти про незвичайну історію, пов'язану з їх останньою прогулянкою по місцевих околицях.

"Агресивна жаба і Стрибаюча корова. Вчора ми їхали на мопеді з Чангу в Нуса Дуа. Це 47 хвилин дороги на південь. Ми проїжджали столицю острова крізь величезний потік машин, водії яких ніколи не включають поворотники, вихлопні гази і крізь сильну зливу», - почав свою історію Дантес.

Він зазначив, що це була справжня пригода, адже для них все вперше і хоча побачення вийшло не зовсім таким, як вони очікували, все вийшло краще, ніж артист очікував. Прибувши на місце вони перекусили в "якомусь хіпстерському місці" і вирушили вивчати околиці і пляжі.

"Зустрівши захід ми вирушили назад в Чангу до себе на віллу. Було вже темно і прямо на 50 метровій стежці, що веде до нашого будинку, я пригальмував зі словами: "Надя, дивись яка велика жаба!». Втиснувшись в мене Надя ляскаючи мене по плечу і ногам пошепки кричала: "Газуй, газуй!». А по праву сторону паслася корова.

- О, корова-міським тоном сказав я.

- Газуй, газуй! Вона стрибає на нас! - уже голосно кричала Надя.

Тепер кожен раз проїжджаючи повз корови я з надією чекаю, коли ж вона знову почне скакати, щоб споглядати це диво))),» - розповів Дантес.

Шанувальники також були раді побачити невелику історію про пригоду пари:

"Надюха така екстрималка😅; Вова, та Тобі книги писати треба з розповідями 🔥 хтось назвав би провальним побаченням, а хтось історією для книжки😂 👍; як тепер перестати перечитувати цю історію?😂 ; А у нас не жаби і не корови)); яскравих вам днів , ви такі красиві♥️; круті пригоди🔥 🔥; дуже красиві 😻 шикарно!!!».

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