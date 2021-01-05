Популярная украинская певица Надя Дорофеева проводит активный отпуск с супругом на Бали

Несколько дней тому назад певица отправилась вместе с супругом Владимиром Дантесом в отпуск на Бали. Там пара наслаждается совместным времяпрепровождением, устраивает друг другу фотосессии и делится историями, которые с ними приключились за последнее время.

Под семейным фото с Надей Дантес также решил рассказать о необычной истории, связанной с их последней прогулкой по местным окрестностям.

«Агрессивная жаба и прыгающая корова. Вчера мы ехали на мопеде из Чангу в Нуса Дуа. Это 47 минут дороги на юг. Мы проезжали столицу острова сквозь огромный поток машин, водители которых никогда не включают поворотники, выхлопные газы и сквозь сильнейший ливень», - начал свою историю Дантес.

Он отметил, что это было настоящее приключение, ведь для них все впервые и хотя свидение получилось не совсем таким, как они ожидали, все вышло лучше, чем артист ожидал. Прибыв на место они перекусили в «каком-то хипстерском месте» и отправились изучать окрестности и пляжи.

«Встретив закат мы отправились обратно в Чангу к себе на виллу. Было уже темно и прямо на 50 метровой тропинке,ведущей к нашему дому, я притормозил со словами: «Надя, смотри какая большая жаба!». Вжавшись в меня Надя хлопая меня по плечу и ногам шепотом орала: «Газуй, газуй!». А по правую сторону паслась корова.

- О,корова - городским тоном сказал я.

- Газуй,газуй! Она прыгает на нас! - уже громко кричала Надя.

Теперь каждый раз проезжая мимо коровы я с надеждой жду, когда же она снова начнёт скакать, чтоб лицезреть сие чудо))),» - рассказал Дантес.

Поклонники также были рады увидеть небольшую историю о приключении пары:

«Надюха такая экстрималка😅; Вова, да тебе книги писать надо с рассказами 🔥 кто-то назвал бы провальным свиданием, а кто-то историей для книжки😂👍; Как теперь перестать перечитывать эту историю?😂; А у нас не жабы и не коровы)); Ярких вам дней , вы такие красивые ♥️; Крутые приключения🔥🔥; Очень красивые😻 Шикарно!!!».

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