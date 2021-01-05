Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і запропонувала поворожити
На фото Кумейко позує в білизні, а волосся зібрала назад. Поверх фотографії розташувалося безліч букв, з яких потрібно складати слова. Як можна зрозуміти, Анастасія пропонує поворожити на 2021 рік. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Гадаємо на 2021 рік.
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Я побачила: спокуса, КАЙФ, гармонія", - написала зірка під фото.
Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:
"Робота. Щастя. Гармонія. Моя робота, навіть тут мене не покидає"," та ну тебе , Настя,з твоїми приколами", " спокуса, хропіння, гармонія. Щось якось не в'яжеться".
На другому фото в сторіс дівчина показала себе в купальнику. Зірка стояла перед дзеркалом і виблискувала спокусливими вигинами.
"Прес, Тримайся, не здавайся", - написала зірка.
Повідомлялося, що популярна українська співачка Анастасія Кумейко підкорила пружними формами в одному боді.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Кумейко постає в боді і штанях, поступово позбавляючись від останніх. Після цього знаменитість підкорює спокусливим танцем, демонструючи свої найкращі місця.
Нагадаємо, роздягнена екс-Nikita полонила вигинами, скинувши зайвий одяг
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А ще Politeka повідомляла, що екс-Nikita блиснула досконалим "горішком" в чорному купальнику на пляжі