Популярна українська співачка Оля Полякова з'явилася в компанії Ірини Сопонару на зйомках шоу

Епатажна довгонога блондинка звикла вражати публіку на своїх концертах, позуючи у відвертих нарядах і роблячи акцент на стрункій фігурі. Зараз зірка зайнята зйомками в першому сезоні української адаптації відомого шоу» Маски " і активно показує в соціальних мережах свої перетворення.

Багато з них викликали у шанувальників підозри, що Полякова навіть відвідуючи салон краси заради уколів ботокса, проте її лялькові образи виявилися вдалим макіяжем. Тепер в мережі з'явився яскравий кадр зі зйомок чергового шоу, в якому співачка взяла участь в незвичайному образі, замість улюбленої корони або кокошника на голові зірки красувалися кролячі вушка.

При цьому на представленому кадрі артистка позувала разом з колегами по сцені і молоденькою красунею-блондинкою, яка також, як і сама Полякова, звикла до ефектних образів.

Ірина Сопонару є актрисою гумористичних шоу "Жіночий квартал", "Ігри приколів" і складається у складі команди» Вінницькі«, а також бере участь у шоу»Ліга Сміху". В останньому шоу сама Полякова виступала в якості члена журі і довгий час вела одну зі своїх команд.

На стильному кадрі дві ефектних блондинки показали, як проходила підготовка до проекту.

Раніше ми повідомляли, що Полякова в прямому ефірі дала українцям несподівану обіцянку. Артистка зареклася носити химерні головні убори на своїх концертах, і ось чому:

"Коли я одягла на голову Російський кокошник і заплясала, ми отримали на свою адресу російську агресію. Коли я швиденько його скинула і одягла на голову корону-весь світ знає, що потім сталося, тому від себе обіцяю клятвено, слізно - більше нічого на голову не п'ялити!", - з посмішкою на обличчі заявила Ольга.

Нагадаємо, що пустотлива Полякова змусила чоловіків пускати слинки, показавшись в образі королеви: "Ноги від вух!"

Також Politeka писала, що шалена Ольга Полякова з вивалюється бюстом схвилювала на"Дизель Шоу".