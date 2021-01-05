Легендарна співачка Софія Ротару здивувала яскравим виступом на сцені "Вечірнього Кварталу" - аплодували всі

Як передає Politeka.net, 73-річна артистка стала гостею новорічного ефіру "Квартал 95", відео опубліковано на YouTube-каналі Студії (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Лідер "кварталівців" Євген Кошовий піднявся на сцену разом із Софією Михайлівною, поцілувавши їй руку перед тим, як вона почала співати. Артистка була в червоній сукні-балахоні, вражаючи помітно посвіжілою зовнішністю. Варто відзначити, до цього Ротару довго не з'являлася на сцені.

Артистка підірвала зал - судячи з реакції глядачів, виконавши свій хіт "Музика моєї любові". В кінці люди аплодували, а деякі кинулися до сцени з букетами.

Користувачі з жаром обговорили побачене, не шкодуючи компліментів у коментарях:

"Фантастика! Всім так виглядати в свої 73 роки! Браво, Софія Михайлівна!"

"Видно, що всі в залі просто щасливі і раді бачити Софію Ротару на сцені в Україні"

"Я не прихильниця Ротару, але виглядає вона офігенно. Ідеальна пластика, нічого не переколото..."

"Вона взагалі старіє? Виглядає максимум на 40, а їй на секундочку 73 роки. Пластика творить нереальне і то скільки йде грошей щоб це все просто підтримувати. Я її такою років 10 тому бачила, а тут нічого не змінилося, у мене щелепа мало не впала..."

"Просто порвала всіх, а однолітки, по ходу, такі зітхнули..."

"О! Ось, це клас! Софа наша бабуська! Я її обожнюю!"

"Алла Борисівна нервово курить в сторонці..."

Нагадаємо, як "вічно молода" Ротару виглядає в реальному житті, кадри з закулісся "Квартал 95": "починають вилазити...".

Також Politeka писала, що Софія Ротару вразила видом в купальнику на білосніжній яхті, ексклюзивне фото: "Привіт з Криму!"