Знаменита українська актриса Ольга Сумська поскаржилася на неприємність під час відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, артистка зараз катається на лижах в Карпатах і показує своїм фоловерам в Instagram нові кадри.
Сумська відпочиває в компанії чоловіка Віталія Борисюка і дочки Анни. Сім'я артистки-любителі активного відпочинку. Заняття спортом і фізична активність є одним із секретів краси 54-річної актриси, молодий вигляд якої захоплює багатьох.
У нових "сторіс" артистка вирішила поділитися чудовими видами, які відкриваються з підйомника.
71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто..."
18-річна дочка Валерія Меладзе зламала шию, перші подробиці і фото з лікарні: "У Різдво..."
Екс-кохана розкрила правду про зради нового "Холостяка", що чекає дівчат: "Море комплексів і..."
Оля Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, вся сім'я в зборі: "Гарненький, харизматичний"
В Одесу прийдуть морози зі снігом, синоптики назвали дати: "найхолоднішим днем буде..."
Зараз будемо проїжджати дуже красиве місце. Ось воно. Там далеко, яка краса", - каже актриса.
Також Сумська похвалилася успіхами дочки Анни на гірському схилі. Дівчина дуже впевнено катається і, схоже, отримує від цього велике задоволення.
Однак в час чергового підйому задоволення від катання на лижах було трохи затьмарене.
"Друзі, а зараз подивіться, яка черга на перший підйомник», - каже артистка сумним голосом.
"Капець", - коротко підписала Сумська кадри.
Нагадаємо, 54-річна Ольга Сумська показала сімейні розваги, здивувавши зовнішністю дочки: "більше схожа на...".
Як повідомляла Politeka, 54-річна Ольга Сумська вразила зовнішністю на відпочинку в Карпатах.
Також Politeka писала, що розпатлана дочка актриси Ольги Сумської з келихом блиснула значним декольте: "Ух яка...".