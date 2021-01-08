Такий ось зірковий відпочинок

Знаменита українська актриса Ольга Сумська поскаржилася на неприємність під час відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, артистка зараз катається на лижах в Карпатах і показує своїм фоловерам в Instagram нові кадри.

Сумська відпочиває в компанії чоловіка Віталія Борисюка і дочки Анни. Сім'я артистки-любителі активного відпочинку. Заняття спортом і фізична активність є одним із секретів краси 54-річної актриси, молодий вигляд якої захоплює багатьох.

У нових "сторіс" артистка вирішила поділитися чудовими видами, які відкриваються з підйомника.

Зараз будемо проїжджати дуже красиве місце. Ось воно. Там далеко, яка краса", - каже актриса.

Також Сумська похвалилася успіхами дочки Анни на гірському схилі. Дівчина дуже впевнено катається і, схоже, отримує від цього велике задоволення.

Однак в час чергового підйому задоволення від катання на лижах було трохи затьмарене.

"Друзі, а зараз подивіться, яка черга на перший підйомник», - каже артистка сумним голосом.

"Капець", - коротко підписала Сумська кадри.

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