Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе в сміливому образі і розповіла про улюблену річ

На фото красуня показала себе в червоному купальнику, який ледве вмістив пишний бюст Котової. Тетяна стояла в басейні, залишивши волосся розпущеним, за яке взялася руками. Дівчина вигнулася, хвалячись апетитними формами, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Покажи мені свій улюблений купальник", - запропонував один з фанатів Тетяні.

Котова у відповідь на це опублікувала фотографію в червоному купальнику.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадр був опублікований в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Абсолютно згодна з вами. Як і з заявою, від незаможних чоловіків, про те що жінкам потрібні тільки гроші!", "Тетяна ти класна"," згодна, багато чоловіків вважають, що це просто тупа трата грошей, але вони не замислюються, що це приємно їх улюбленим)"," яке красиву білизну на тобі, шикарна","красуня нереальна, якщо чесно, то я просто в захваті від тебе".

Повідомлялося, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова блиснула пружними принадами у відвертому образі.

Співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове гаряче фото з Москви, на якому постала в одній лише нижній білизні.

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