Телеведуча Леся Нікітюк поскаржилася публіці, виставивши в соцмережі свіжі кадри

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка показала в "сторіз" в Instagram, що її так засмутило на відпочинку.

Зараз телеведуча знаходиться в Буковелі на Західній Україні. Однак, покататися на лижах у довгоногої красуні поки не вийшло. І все через погоду.

Леся зняла зі свого номера навколишні види з будиночками та пагорбами, а також те, що її дуже засмутило - гнітюча картина.

"Я просила сніг, а не дощ! Сніг!", - обурилася Нікітюк.

У наступний момент дівчина перевела камеру на себе. Леся в білому банному халаті трималася рукою за щоку і дивилася настільки сумними очима. Також зірка в спеціальному додатку "домалювала" собі слізки-кристалики.

До цього Нікітюк, поки ще була жива надія, що їй все ж вдасться підкорити снігові схили, показувала в "сторіз", як збирається та "утеплюється".

"Все, дівчатка, йдемо в гори, я одягаю теплі колготки з начосом... Теплі колготки з начосом - краще тільки з мохером!", - вигукнула Леся.

Однак, пізніше розчарована зірка оголосила, що екстрим скасовується.

"Коротше, не пішли ми на лижі - так як всі катаються в жижі", - засумувала ведуча.

Після того, як не склалося з лижами, Леся вирішила переключитися на інші приємні розваги. Як ми повідомляли, красуня вирушила в лазню, виставивши соковите фото в Instagram.

У кадрі дівчина постала в бікіні в томній позі. Злегка розпатлана блондинка, в клубах пара, блиснула апетитними принадами.

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